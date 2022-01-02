“الكهرباء”: الدفع بـ12 وحده توليد كهرباء لمدينة شرم الشيخ

الاقتصاد
بوابة الفجر
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شهدت مدينة شرم الشيخ أمس السبت الموافق 1/1/2022 الساعة 4:35 مساءً سيولًا جارفة وعواصف شديدة لم تشهدها من قبل أدت إلى غرق الشوارع ودخول المياه بغزارة علي موزعات ومحولات المشتركين مما اضطر شركة القناة لتوزيع الكهرباء لفصل التيار الكهربي يدويًا عن بعض الأماكن لتأمين حياة المواطنين وممتلكاتهم.


وبناء علي الاتصالات المستمرة بين وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وبين رئيس مجلس ادارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء وتوجيهات الوزير للعمل علي سرعة اعادة التوصيل للأماكن المفصول عنها الكهرباء قام العاملون بهندسة كهرباء شرم الشيخ بالعمل المتواصل طوال الليل حتي تم توصيل 97% من مشتركي شرم الشيخ وتبقى حوالى 3% من المشتركين وقد دفعت شركة القناة لتوزيع الكهرباء بعدد 12 وحده توليد كهرباء ديزل كاتم صوت لمدينة شرم الشيخ لتشغيلهم في أي مكان تتعذر توصيلة بسبب كثرة المياه وحاليا تم توصيل التيار الكهربى لجميع المشتركين.

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