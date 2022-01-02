ضم سيارات موديل 2002 للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات



أعلن الدكتور طارق عوض المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات، إنه بدءا من يناير الجاري، سيتم انضمام سيارات موديل 2002 للمبادرة، التى أطلقها الرئيس السيسي في يناير الماضي لعام 2021.

وأضاف عوض أن هناك موقعا إلكترونيا مخصصا للمبادرة للتسجيل من خلاله والحصول على سيارة جديدة "موديل العام"، بدلا من السيارات المتقادمة التي مر عليها 20 عاما.

وبين أنه يتم التعامل مع 36 ألف طلب من أجل إنهاء الإجراءات لإستلام السيارات الجديدة بدلا من السيارات المتقادمة.

ولفت إلى أنه خلال العام الماضي 2021، جرى تسليم نحو 10 آلاف سيارة جديدة بالفعل، ما بين الملاكي والأجرة بنوعيها "تاكسي وميكروباص"، حيث جرة صرف مبلغ نحو 240 مليون جنيه، كحافز أخضر لهذه السيارات.

وأشار إلى أن أهم ما يميز هذه المبادرة هو أن السيارة الجديدة تعتمد على الغاز الطبيعي; مما يوفر على المواطن مبلغ قد يصل إلى 60% من حجم المبلغ الذي كان ينفقه على سيارته القديمة بسبب الوقود.