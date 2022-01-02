أبرزها القهوة.. هذه الأطعمة والمشروبات احذر تناولها صباحا

تعد وجبة الإفطار من أهم الوجبات التي يستفيد منها جسم الإنسان على مدار اليوم، نظرًا لأنها تمد الجسم بالحيوية والنشاط لممارسة أنشطته اليومية بشكل صحي ونشيط، خاصة أن تناول وجبة الفطور يأتي غالبًا بعد انقطاع طويل عن الطعام، فهي تمد الجسم بالطاقة اللازمة للقيام بالعديد من المهام طوال اليوم.

وتزود وجبة الإفطار الجسم بالعديد من الفيتامينات والمعادن، ليصبح الجسم قادر على أداء مهامه بشكل أفضل.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور التالية، بعض الأطعمة التي يحذر تناولها في الصباح، فمن المهم أن نحرص على أن تكون وجبة الإفطار صحية، متوازنة وسهلة الهضم، ليستفيد منها الجسم بشكل سليم، حيث تساعد وجبة الإفطار الصحية على القيام بعمليات التمثيل الغذائي للعناصر الغذائية مثل البروتين والكربوهيدرات، بالإضافة إلى المحافظة على قوة العظام والجهاز المناعي، ولذا يستطيع الأشخاص الذين يتناولون وجبة فطور صحية بشكل منتظم تلبية احتياجاتهم الغذائية اليومية، كما أنّهم أكثر قدرة على تناول كميات أقل من الدهون.

أطعمة يحذر تناولها صباحا

ويحذر تناول المنبهات «الشاي والقهوة» في الصباح، حيث أن تناول الشاي والقهوة على معدة فارغة، قد يرفع من نسبة الحموضة في المعدة، مما يزيد من فرصة الإصابة بالقرحة وباضطرابات الجهاز الهضمي، كما أن تلك المشروبات مدرة للبول، مما يؤدي إلى جفاف الجسم.

ومن المعروف عن مادة الكافيين أنها تساعد على رفع ضغط الدم، ومنسوب القلق، لذا يفضل تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين بعد وجبة الإفطار وليس على معدة فارغة.

تحذير من تناول الموز في الصباح

وتناول الموز في الصباح من العادات الصحية غير المحببة، حيث أن الموز يحتوى على عناصر غنية بالبوتاسيوم، الألياف والماغنيسيوم، وهي عناصر لا يستطيع الجسم امتصاصها، سوى في وجود عوامل مساعدة، فتلك العناصر تحتاج إلى الدهون من أجل تمكن الجسم البشري للاستفادة منها، ودون هذه الدهون فإن تناول الموز مجردا وخاصة في الصباح يفقده من مزاياه الصحية ويحوله لمصدر للسكريات فقط.

ويحتوي الموز على نسبة عالية جدًا من الفركتوز الطبيعي، ما يقرب من 25%، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى الأنسولين في الدم بشكل سريع، إلا أنه يعود للانخفاض مجددا بسرعة مماثلة، ما ينتج عنه إرهاقا للجسم، يؤدي لفقدان القدرة على التركيز والشعور الجوع مجددًا.

ويعتبر الموز من الفواكه المفيدة للجسم في حال تناولها بشكل سليم، وخاصة بعد تناول الطعام، حيث أن الدهون الصحية والأعشاب والتوابل الموجودة في الأطعمة، يمكنها من تحييد الحمض الذي ينتج عند تخمر الموز، أثناء عملية الهضم، وبمساعدة تلك العناصر يمكن للجسم من امتصاص العناصر الطبيعة المغذية التي يحتويها الموز، ما يؤدي إلى عمليه هضم سهلة للثمرة داخل الجسم.

أضرار تناول العصائر الصناعية والحلويات في الصباح

يجب تجنب تناول العصائر الصناعية والحلويات في الصباح، كونها تحتوى على المواد الحافظة والنكهات والألوان الصناعية، التي يعتبرها الجسم سمومًا، ويعمل على التخلص منها عن طريق تغليفها بالدهون، لذا ينصح باستبدالها بالعصائر الطبيعية المعدة في المنزل والغنية بالمواد المغذية ومضادات الأكسدة.

وتناول العصائر الصناعية والحلويات في الصباح يؤدي إلى حدوث ارتفاع مفاجئ في مستوى السكر بالدم، يتبعه انخفاض مفاجئ أيضًا في مستوى السكر والطاقة، وهذا يترجم بالرغبة في الأكل بين الوجبات وفي تناول الشيوكولاتة والحلويات، المسؤولة عن زيادة الوزن.

ويلزم بضرورة المحافظة على وجبة الإفطار، مؤكدً أنها تعمل على تحسين الذاكرة ومستوى التركيز، بالإضافة إلى خفض مستوى الكوليسترول، والسيطرة على مستويات السكر في الدم وانخفاض خطر الإصابة بالسكري، كما تساعد على الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتحسين الأداء البدني وزيادة القوة والقدرة على التحمّل.