موانئ البحر الأحمر تتداول 261 شاحنة و770 طن بضائع عامة

تداولت موانئ البحر الأحمر اليوم الأحد، 261 شاحنة و770 طن بضائع عامة ومتنوعة و636 سيارة ملاكي.

وذكرت هيئة موانئ البحرالأحمر - في بيان اليوم - أن الصادرات شملت 498 طنا للبضائع عامة و236 شاحنة و12 ملاكي وتصدير 28 ألف طن فوسفات، فيما تضمنت الواردات 272 طنا للبضائع العامة و25 شاحنة و624 سيارة ملاكي، وتتواجد 11 سفينة على أرصفة الموانئ.

وأوضحت الهيئة أنه غادر ميناء سفاجا السفينة (أمل) بحمولة 85 شاحنة و7 سيارات ملاكي والسفينة (بوسيدن) بحمولة 111 شاحنة و4 سيارات ملاكي، وسفينة بحمولة 28 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند.

وأشارت إلى أن ميناء نويبع شهد رحلة مكوكية (ذهاب وعودة) للسفينة سيناء، حيث تم استقبال 25 شاحنة بحمولة 272 طنا وسيارة ملاكي، وتصدير 40 شاحنة بحمولة 498 طنا وسيارة ملاكي، كما استقبل ميناء السويس السفينة (النوي اكسبريس) قادمة من جدة بحمولة 500 سيارة وحفار و5 لوادر، بالإضافة إلى السفينة (اصآءج شزءؤإز) بحمولة 123 سيارة.