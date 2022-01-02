ميناء دمياط يتداول 25 سفينة حاويات وبضائع عامة





تداول ميناء دمياط 25 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينها سفينة ترفع علم الجزائر; وستقوم بتفريغ شحنة من البروبان، فيما بلغت حركة تداول الشاحنات 2178 شاحنة، بينما بلغت الحاويات الواردة 48 حاوية مكافئة، وحاويات الترانزيت 1637 حاوية مكافئة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط - في بيان اليوم الأحد - أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 126 ألفا و479 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 131 ألفا و580 طنا.

وأوضح أن الصادرات بلغت 9 آلاف و245 طن بضائع عامة، لتشمل 3 آلاف و615 طن فوسفات، 2800 طن مولاس، و2830 طن رمل، كما بلغت الواردات 29 ألفا و855 طنا تضمنت 9 آلاف و500 طن ذرة، 4 آلاف و713 طن قمح، 7 آلاف و746 طن خردة، 4 آلاف و575 طن حديد، 2000 طن فول صويا، و5 آلاف و104 رؤوس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 1321 طنا، مشيرا إلى أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 336 حاوية مكافئة تحتوي على خضراوات، حاصلات زراعية، وفواكه، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات، أمريكا، وسلوفينيا.