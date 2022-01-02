“التمثيل التجاري”يستهدف زيادة الصادرات لدول الكوميسا بنسبة 50%



قال يحي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى، إن وزارة التجارة والصناعة تستهدف زيادة الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا (21 دولة) بنسبة 50 %، في ظل رئاسة مصر لدول الكوميسا.

وأوضح رئيس الجهاز - في تصريحات اليوم السبت - أن السوق الإفريقية سوق واعد ويبلغ حجم الإنفاق الاستهلاكي نحو 4.5 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 6 تريليونات دولار خلال 2025، وتبلغ حجم وارداته نحو 600 مليار دولار، فيما أن نصيب مصر لا يتجاوز 4 مليارات دولار وهو رقم لا يتوافق مع إمكانيات مصر الهائلة.

وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة لديها استراتيجية للتوسع في السوق الإفريقية في ظل رئاستها للكوميسا; تعتمد على عدة محاور منها إقامة معرض دوري لدول الكوميسا، بالإضافة إلى محور الزراعة والذي يعتمد على إمكانية الاستفادة من الأراضي الزراعية في الدول الإفريقية لزراعة بعض المحاصيل الاستراتيجية الهامة على غرار ما قامت به بعض الدول.

وأضاف أن المحور الثاني يتمثل في التكامل الصناعي من خلال التعاون من خلال استيراد منتجات من الدول الافريقية وإعطاءها قيمة مضافة واعادة تصديرها، والمحور الثالث يتمثل في توفير البنية الأساسية، والتي تتضمن مشروعات نقل بري، ومشروعات نقل نهري، وزيادة رحلات الطيران بين مصر والدول الإفريقية، مشيدا بتعاون وزارة النقل وجهودها في تهيئة الخطوط البرية لتسهيل الوصول لأسواق إفريقيا.

وتابع: نسعى لإقامة مناطق لوجستية في بعض الدول المحورية، التي تتميز بوجود بمؤانى مهمة لتوفير بضاعة حاضرة، وذلك على غرار التجربة الناجحة في كينيا موجها الدعوة للقطاع الخاص ورجال الأعمال للمساهمة في إنشاء والاستثمار في تلك المناطق والتى ستساعد بشكل كبير في زيادة الصادرات وتسهيل تواجد المنتجات المصرية.

وأضاف أن المحور الرابع يتمثل في رفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري، منوها بأن حجم الاستثمارات المصرية بالدول الإفريقية بلغ 13 مليار دولار. وقال: نسعى إلى الدخول في المناقصات الحكومية، التي تقيمها مختلف دول إفريقيا على غرار منافسينا في تلك الدول كالهند والصين، مؤكدا أن الشركات المصرية لديها مؤهلات كبيرة تستطيع من خلالها المنافسة.

وأشار الواثق بالله إلى أن من أهم المشكلات التى تواجه المصدرين المصريين في التوسع بأسواق إفريقيا هو افتقادها لنظم مصرفية جيدة تضمن للمصدرين حصولهم على مستحقاتهم، منوها بأنه يجري - الآن - التفاوض مع عدد من البنوك المصرية لافتتاح فروع ومكاتب لها في بعض الدول; مما يسهل عملية التصدير.

وحول دور مكاتب التمثيل التجاري قي المساهمة في زيادة الصادرات، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، قال الواثق بالله "يوجد لدينا 11 مكتبا في أسواق إفريقيا"، معربا عن أمله في إمكانية فتح مكاتب جديدة بالقارة خلال الفترة المقبلة.

ونوه بأن المصدر الذي يسعى للتصدير لسوق معينه عليه الاستعانة بالمكتب التجاري بالدولة، حيث سيساعده في الحصول على معلومات والبيانات الخاصة بأنماط الاستهلاك والأذواق، لمساعده على معرفة المنتجات الملائمة للتصدير والتى تلاقى قبول بتلك الدولة، بالإضافة إلى مد المصدرين بالمعلومات عن أهم المستوردين في كل قطاع، وترتيب لقاءات ثنائية، لافتا إلى أنه في حالة حدوث أي مشاكل بين المصدرين المصريين والمستوردين فإن المكتب يقوم بحلها.

وأكد أن جهاز التمثيل التجاري استطاع - خلال العام الماضي - توفير فرص استثمارية بقيمة 1.9 مليار دولار تحقق منها فرص فعلية، بما يتراوح من 850 الى900 مليون دولار، منوها بأن المناخ الاستثماري في مصر جاذب للاستثمار، ويلقى دعما قوميا من القيادة السياسية، والحكومة.