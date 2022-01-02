موانئ بورسعيد تتداول 21 سفينة حاويات وبضائع عامة



أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت، اليوم السبت، دخول وخروج 21 سفينة خلال عمليات التداول.

وأوضحت هيئة الميناء- في بيان - أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات، وخروج سفينة.. بينما يتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول 6 سفن.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات، وخروج سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة.. ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات، وسفينة بضائع عامة.

وأشارت إلى أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.