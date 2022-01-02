علاج وفحص 3787 رأس ماشية مجانا لصغار المربين في محافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة

في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين في الريف المصري وفي إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبالتنسيق مع د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية قام معهد التناسليات الحيوانية وبالتعاون مع معاهد الصحة الحيوانيه وصندوق التامين على الماشيه وبالاشتراك مع مديريه الطب البيطري بمحافظه البحيرة بتنظيم قافلة علاجية بيطرية ارشادية في قرى محافظة البحيرة.



وقال مصطفي فاضل مدير المعهد ان القافلة قامت خلال الفترة من 26 - 30 ديسمبر 2021 ‏بعلاج وفحص 3787 رأس ماشية مجانا لصغار المربين في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وإعاده التاهيل التناسلي لعدد ٤٧١ حيوان حيث شمل فحص هذه الحيوانات الفحص التناسلي بالموجات فوق الصوتيه لتشخيص العشار وكذلك المشاكل التناسليه وعلاجها والتلقيح الاصطناعي للحيوانات السليمه تناسليا والجاهزه للتلقيح اثناء تواجد القافله كما تم الكشف على الامراض الطفيليه الداخليه والخارجيه وعلاجها وتم تجريع الاغنام والماعز العجول الصغيره ضد الامراض الطفيليه بعدد ٢١٠٨ وتم اجراء ٢٠ من العمليات الجراحيه وتحصين الحيوانات بالتحصينات غير السيادية بعدد ٣٨٣ كما تم تقييم الطلائق المستخدمه في التلقيح الطبيعي بالقرى التي ذارتها القافله كما تم تشخيص وعلاج الامراض الباطنه ومسببات التهاب الضرع والعرج بعدد ٨٠١ كما تم على هامش القافله عمل ندوه ارشاديه لصغار المربيين والفلاحين والمهندسين الزراعيين عن استخدام وتدوير المخلفات الزراعيه لعمل اعلاف الحيوان وتم عمل ندوه للاطباء البيطريين عن استخدام التقنيات الحديثه في تشخيص وعلاج المشاكل التناسليه في حيوانات المزرعه.