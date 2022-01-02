ايجات المغربية تبحث تأسيس مجلس علمي إقليمي

عقدت ايجات المغربية اجتماع تأسيسي تشاوري للمجلس العلمي لمعهد ايجات الشرق الاوسط بالقاهرة، حيث استقبلت نخبة من الاساتذة والشخصيات العامة والدبلوماسية والمهنية المصريين كما شارك من الوطن العربي من دول الكويت والامارات والبحرين واليمن مجموعة من النخبة الذين يشكلوا جانب اساسي في تكوين الثقافة والهوية الوطنية في مصر والوطن العربي والشرق الاوسط وافريقيا، سعيا لتكوين مجلس استشاري علمي يخدم طلاب وخريجي ايجات ويكون حلقة الربط بين ايجات والمجتمع المصري والعربي والافريقي.

و في هذا الاطار تم توجيه الدعوة من معالي اللواء الدكتور محسن الفحام امين عام المجلس العلمي والاداري لايجات الشرق الاوسط والسيد هشام خلف الله الممثل الاقليمي لايجات المغربية للشرق الاوسط.

وشارك في الاجتماع الدكتور نبيل السمالوطي استاذ علم الاجتماع والمفكر الدولي وعميد كلية العلوم الانسانية جامعة الازهر سابقا، والدكتور اللواء عبدالحكيم المهناوي استاذ الاحصاء ومستشار كلية ناصر للعلوم العسكرية، والدكتور محمد علي ابراهيم استاذ الاقتصاد بالاكاديمية البحرية - ومدير فرع الاكاديمية البحرية ببورسعيد سابقا

وايضا السفير اشرف عقل مساعد وزير الخارجية الاسبق، الدكتورة مني صبحي نور الدين استاذ الجغرافيا بجامعة الازهر، الدكتورة آمنه فزاع مستشار بالاتحاد الافريقي

الدكتور عبدالكريم الوزان عميد كلية الاعلام الجامعة الاسلامية بمانيسوتا الامريكية

المهندس دكتور احمد عبدالحكيم المستشار بمعهد علوم الفضاء.

وتشارك الحضور في الرؤي واستمعوا إلى عرض تقديمي عن ايجات الشرق الاوسط وتبادلوا وتشاركوا الاراء حول مستقبل ايجات العلمي والمهني في الشرق الاوسط، ورحب الحضور بالتعاون مع ادارة ايجات وسيتم الاعلان قريبا عن تأسيس المجلس العلمي والمجتمعي لايجات الشرق الاوسط سعيا لتقديم خدمة مجتمعية وتعليمية لطلاب وخريجي ايجات بالشرق الاوسط.