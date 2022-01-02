ارتفاع الفاتورة النفطية الأردنية خلال 10 أشهر إلى 22.9 بالمئة

ارتفعت فاتورة المملكة الأردنية من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 9ر22 بالمئة، خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2021.



وأشارت بيانات التجارة الخارجية، الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، اليوم الأحد، إلى أن قيمة الفاتورة النفطية بلغت نحو 392ر1 مليار دينار حتى نهاية شهر تشرين الأول من عام 2021، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي والبالغة نحو 133ر1 مليار دينار. واستحوذ النفط الخام على الحصة الأكبر من كامل مستوردات المملكة من المشتقات النفطية ليصل إلى نحو 608 ملايين دينار، تلاه أرواح النفط (بنزين) 337 مليون دينار، ثم ديزل (سولار) 293 مليون دينار، فيما بلغت مستوردات المملكة من الغازات النفطية 129 مليون دينار، وزيوت التشحيم 22 مليونا والكاز نحو 2 مليون دينار.