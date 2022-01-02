تردد قناة ابو ظبي الرياضية الجديد 2022 على القمر الصناعي نايل سات

يبحث قطاع كبير من الجمهور محبي كرة القدم، خلال الفترة الراهنة، عن تردد قناة ابو ظبي الرياضية 2022 على القمر الصناعي نايل سات، وذلك نظرًا لمشاهدة بطولة كأس أمم إفريقيا، ويمكن للراغبين في مشاهدة مباريات منتخباتهم، من خلال سلسلة قنوات أبو ظبي الرياضية، التي يتم بثها على «نايل سات» و«عرب سات» مجانا بتقنية عالية الجودة تصل إلى FHD.

وفي هذا الإطار، سنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور التالية، تردد قناة ابو ظبي الرياضية الجديد 2022 على نايل سات وعرب سات لمشاهدة مباريات منتخب مصر من خلال مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية، التي جاءت كالتالي:

تردد قناة ابو ظبي الرياضية الجديد 2022

وبالتزامن مع مباريات أمم إفريقيا، تقوم قناة ابو ظبي الرياضية أسيا بإذاعة مباريات كأس أمم إفريقيا المقرر إقامتها هذا العام 2022، التي تسمح للوطن العربي بأكمله بمشاهدة مباريات المنتخبات الخاصة بهم، وجاء تردد القناة على النايل سات، كالتالي:

القمر: نايل سات

التردد: 12226

معدل الترميز: 27500

الاتجاه: أفقي

معدل التصحيح: 5/6.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية أسيا 1 و2 HD على عرب سات

القمر: عرب سات

التردد: 11804

الترميز: 27500

الاتجاه: أفقي H

تقنية البث: HD

تصحيح الخطأ: 4/3

وتحرص إدارة قنوات أبو ظبي الرياضية أسيا، على بث قنواتها بأكملها بجودة عالية عبر عدة أقمار مختلفة، التي من أهمها القمر الصناعي «نايل سات» والقمر الصناعي «عرب سات»، وحرصت إدارة القنوات على الحصول على حقوق بث مباريات كأس أمم إفريقيا 2022، والذي يشارك به عدد كبير من المنتخبات.