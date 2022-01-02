إكسبو الشارقة يستضيف معرض "ستيل فاب " 10 يناير الجاري



يستضيف مركز إكسبو الشارقة من 10حتى 13 يناير الجاري النسخة 17 من معرض صناعة وتشكيل الصلب والمعادن "ستيل فاب 2022" الحدث الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي ينظمه بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

و كشف المركز أن نسخة "ستيل فاب 2022" ستشهد مشاركة أكثر من 150 عارض محلي ودولي من 20 دولة يمثلون نخبة من المصنعين والموردين العالميين و400 علامة تجارية من كبرى العلامات العالمية الرائدة في مجال الأعمال المعدنية والعديد من الصناعات المرتبطة بها كما تتضمن عرض لأبرز تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في قطاع الحديد والصلب وأحدث الآلات والتجهيزات والمكائن الخاصة بصناعة الصلب والتقنيات الحديثة في مجالات تشكيل المعادن وأنظمة الليزر منخفضة التكلفة ومخصصة لقطع المعادن إلى جانب ماكينات تصنيع الصلب والروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وغيرها من التخصصات الهندسية ذات الصلة.

وأكد سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة أن معرض "ستيل فاب 2022" يعد من أهم الأحداث الصناعية والتجارية المتخصصة في صناعة الحديد والصلب والذي ينظمه المركز سنويًا بهدف تحقيق جملة من المستهدفات الاستراتيجية من أبرزها تعزيز انتعاش قطاع صناعة الصلب والمعادن في إمارة الشارقة إلى جانب دعم "مشروع 300 مليار" الهادف إلى تطوير وتحفيز القطاع الصناعي في دولة الإمارات ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031 مشيرًا إلى أهمية هذا الحدث بالنسبة لأقطاب الصناعة والتجار المحليين والإقليميين نظرًا لدوره في توفير منصة دولية لهم للاستفادة من الطلب المتزايد من القطاعات الأساسية لصناعة الحديد والصلب في الدولة والمنطقة والكشف أحدث تقنياتهم ومنتجاتهم وطرحها في الأسواق.

وأوضح المدفع أن مركز إكسبو الشارقة يسعى من خلال النسخة السابعة عشر من المعرض إلى استشراف مستقبل صناعة الحديد والصلب ومواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع تصنيع المعادن، حيث ستشهد أروقة الحدث عرضًا لأحدث المعدات المتطورة والتقنيات الرقمية المستخدمة في مجال أعمال تشكيل المعادن والتي سيقدمها نخبة من أبرز المصنعين والتجار من مختلف دول العالم إلى جانب عقد ندوات متخصصة تناقش واقع ومستقبل هذه الصناعة مؤكدًا أن المركز وضع خلال خطته التنفيذية لاستضافة المعرض اعتبارات الصحة والسلامة لجميع المشاركين والزوار في مقدمة أولوياته من خلال العمل على اتخاذ أقصى الإجراءات والتدابير الاحترازية.

ويتيح الحدث الفرصة للمختصين والمهندسين للاطلاع على الأفكار والمنتجات الحديثة المعروضة التي من شأنها أن تساعد الشركات المصنعة المحلية على تحسين إنتاجها في معدات البناء والتشييد والتعدين إضافة إلى أعمال اللحام والقطع والأنابيب وغيرها.