ننشر خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد يناير 2022

يواجه أصحاب المنزل في بعض الأحيان عند مرور المندوب الذي يمر لقراءة عدادات الغاز على المنازل، وحتى لا تتراكم فواتير الغاز على المواطن يبحث الكثير منهم عن خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد يناير 2022، حتى يستطيعون تسجيل قراءة العداد الخاص بالمنزل، ودفع الفواتير في موعدها.

ويقدم الموقع الرسمي لشركة الخدمات التجارية البترولية بتروريد، خدمة تسجيل قراءة عداد الغاز إلكترونيا، دون أن يكون هناك حاجة لانتظار المندوب لقراءة عداد الغاز، أو التوجه للشركة لتسجيل القراءة الموجودة على العداد، ومن خلال السطور التالية نرصد خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد يناير 2022، والتي جاءت كالتالي:

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد يناير 2022

- يقوم الراغب في تسجيل قراءة عداد الغاز الخاص بالمنزل، بالدخول للموقع الرسمي لشركة بتروتريد.

- ثم بعد ذلك يختار المواطن الأيقونة الخاصة بقراءة عداد الغاز الموجودة أعلى يسار الصفحة الرئيسية.

- ثم تظهر أمام الراغب في تسجيل قراءة عداد الغاز عدد من المربعات الصغيرة، موضح أعلاها إلى ماذا ينتمي كل مربع منهم على حده، وتشمل أسماء الخانات «فرعي، شقة، عمارة، بلوك، قطاع، يومية، منطقة، محافظة».

- ثم بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة «أعرض» حتى يتم تسجيل قراءة عداد الغاز بالوحدة السكنية.

- وحددت شركة بتروريد الأيام التي يمكن للمواطن الراغب في تسجيل قراءة عداد الخاص به، وهي: يمكن إدخال القراءة بدء من يوم 1 وحتى يوم 20 من كل شهر.

- كما تتيح الشركة جميع أيام الشهر ليتم بها سداد فاتورة الغاز، سواء كان السداد من خلال طرق الدفع الإلكتروني أو من خلال الشركة التابع لها المواطن.