الخميس المقبل إجازة.. اعرف مواعيد الإجازات الرسمية خلال عام 2022

منوعات
بوابة الفجر
Advertisements

الخميس إجازة، ننشر لكم في السطور التالية مواعيد الإجازات الرسمية خلال عام 2022، وصدر قرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن يكون يوم الخميس الموافق 6 يناير الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بدلا من يوم الجمعة الموافق 7 يناير 2022.

 

وعن مواعيد الإجازات الرسمية المقررة للموظفين في مؤسسات الدولة والعاملين في القطاع الخاص في عام 2022، حيث أن هناك إجازات من المحتمل ترحيلها ليوم الخميس قبل يوم العطلة الأسبوعية بدلا من منتصف الأسبوع، إليكم التالي:

موعد إجازات عام 2022
يوم 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد

يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وأيضا عيد الشرطة
 

يوم الأحد 25 أبريل 2022 إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء

 

إجازة عيد شم النسيم الموافق يوم الاثنين 25 أبريل 

 

يوم 24 أبريل إجازة عيد الفصح القبطي

 

يوم الأحد 1 مايو إجازة رسمية بموافقة عيد العمال

 

إجازة عيد الفطر يوم الاثنين 2 مايو وتستمر حتى يوم الأربعاء 4 مايو.


إجازة يوم الخميس الموافق 30 يونيو فقط بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

 

إجازة 8 يوليو وقفة عرفات، والسبت 9 يوليو أول أيام عيد الأضحي وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو.

 

إجازة ذكرى الاحتفال بثورة 23 يوليو السبت 23 يوليو

 

إجازة رأس السنة الهجرية يوم السبت 30 يوليو

 

إجازة رسمية بمناسبة ذكرى انتصارات حرب 6 أكتوبر

 

إجازة رسمية في يوم السبت 8 أكتوبر بمناسبة مولد النبوي الشريف

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

اليونان: أنفقنا أكثر من 300 مليون يورو على اختبارات الكشف "كورونا"

قرار ناري في الزمالك بشأن رحيل اللاعبين

مبابي يحسم قراره النهائي بشأن تجديد عقده مع سان جيرمان

من قلب ريال مدريد.. كلوب يحدد خليفة ساديو ماني في ليفربول

حقيقة رحيل بواليا عن الأهلي في صفقة تبادلية

موعد أولى مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

عاجل.. رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يتقدم باستقالته

أزمة كبرى تضرب باريس سان جيرمان