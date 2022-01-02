الخميس المقبل إجازة.. اعرف مواعيد الإجازات الرسمية خلال عام 2022

الخميس إجازة، ننشر لكم في السطور التالية مواعيد الإجازات الرسمية خلال عام 2022، وصدر قرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن يكون يوم الخميس الموافق 6 يناير الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بدلا من يوم الجمعة الموافق 7 يناير 2022.

وعن مواعيد الإجازات الرسمية المقررة للموظفين في مؤسسات الدولة والعاملين في القطاع الخاص في عام 2022، حيث أن هناك إجازات من المحتمل ترحيلها ليوم الخميس قبل يوم العطلة الأسبوعية بدلا من منتصف الأسبوع، إليكم التالي:

موعد إجازات عام 2022

يوم 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد

يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وأيضا عيد الشرطة



يوم الأحد 25 أبريل 2022 إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء

إجازة عيد شم النسيم الموافق يوم الاثنين 25 أبريل

يوم 24 أبريل إجازة عيد الفصح القبطي

يوم الأحد 1 مايو إجازة رسمية بموافقة عيد العمال

إجازة عيد الفطر يوم الاثنين 2 مايو وتستمر حتى يوم الأربعاء 4 مايو.



إجازة يوم الخميس الموافق 30 يونيو فقط بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

إجازة 8 يوليو وقفة عرفات، والسبت 9 يوليو أول أيام عيد الأضحي وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو.

إجازة ذكرى الاحتفال بثورة 23 يوليو السبت 23 يوليو

إجازة رأس السنة الهجرية يوم السبت 30 يوليو

إجازة رسمية بمناسبة ذكرى انتصارات حرب 6 أكتوبر

إجازة رسمية في يوم السبت 8 أكتوبر بمناسبة مولد النبوي الشريف