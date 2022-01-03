بفستان أنيق.. ملك قورة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

الفجر الفني
ملك قورة
ملك قورة
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شاركت الفنانة ملك قورة، جمهورها بمناسبة العام الجديد، عدة صور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
 

وعلقت ملك قورة قائلة " Happy new year!..  كل سنة وانتو طيبين "، وحازت الصور على إعجاب الكثير من جمهورها ومحبيها.

يذكر أن  الفنانة ملك قورة، شاركت في بطولة مسلسل "شقة 6" الذي انتهى عرض جميع حلقاته على منصة "شاهد vip"، وأثار أزمة كبيرة بين مؤلفي العمل والمخرج محمود كامل بسبب التغييرات التي حدثت في أحداث الحلقة الأخيرة.

ملك قورة أحدث إطلالة منوعات
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