تعرف على موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

كشفت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بأنه اعتبارًا من غدًا الثلاثاء، ستشهد البلاد استقرارًا ملحوظًا في الأحوال الجوية وذلك بعد حالة الاضطراب التي شهدتها منذ الخميس الماضي.

وقالت الأرصاد، إنه من المتوقع أن تتوقف الأمطار عن السقوط وتستقر درجات الحرارة، وتصبح الشبورة هي الصفة السائدة.

وأرجعت الأرصاد، السبب وراء موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار بهذه الكثافة إلى منخفض جوي تمركز على سطح البحر المتوسط تقدم مع الوقت ليقترب من الساحل الغربي للبلاد يصاحبه تساقط أمطار متفاوتة الشدة تصل إلى غزيرة علي الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ.

وأضافت الأرصاد، أن هناك غطاء سحابيًا كثيفًا يؤثر على باقي الأنحاء (القاهرة والدلتا وشمال الصعيد والوجه البحري)، خلال الساعات المتبقية من يوم الجمعة، يتساقط منه الأمطار بشكل متفاوت على مناطق مختلفة على أن تستمر الحالة خلال ساعات قادمة لتبقى سيناء وشرق البلاد تحت تأثير الأمطار بشكل كبير.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، غدًا الإثنين، من أمطار متوسطة على مناطق من شمال الصعيد والسواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري على فترات متباعدة من اليوم، وتوقعات بأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الوجه البحري على فترات متباعدة من اليوم.

وأشارت الأرصاد إلى نشاط للرياح على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء وشمال الصعيد.

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 86% للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغري. وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.