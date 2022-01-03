الأزمات تُحاصر باريس سان جيرمان خلال المريكاتو الشتوي

يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الفترة الحالية، من عديد الأزمات وذلك خلال المريكاتو الشتوي الحالي.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية، على أن باريس سان جيرمان قد أنهى العام الماضي بخسائر مالية كبرى بلغت 200 مليون يورو، بالإضافة إلى وجود قائمة رواتب مرتفعة يتصدرها الثلاثي ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا وكيليان مبابي.

وأكدت التقارير، على أن ليوناردو، المدير الرياضي لباريس، قام بمبيعات في الصيف الماضي، وبات ملزمًا الآن بالتخلص من عدة لاعبين والحصول على 100 مليون يورو قبل شهر يوليو.

وأوضحت التقارير، على أن النادي الفرنسي يمتلك 33 لاعبًا في قائمة الفريق الأول، لكن الأزمة الأكبر أن اللاعبين المهددين بالرحيل ليس لديهم الرغبة في مغادرة الفريق.

وأشارت التقارير، على أن إدارة نادي باريس سان جيرمان، يسعى للتخلص من عدد من لاعبي الفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك عن طريق البيع النهائي أو الإعارة، ومن أبرز هؤلاء اللاعبين هو إيكاردي، الذي أصبح قريبًا من الانضمام إلى الدوري الإيطالي.

