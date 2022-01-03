عاصم الدمنهوري في "المشرحة" بلبنان

يشارك الفنان الشاب عاصم الدمنهوري فى مسلسل "المشرحة" بطولة النجمة التونسية درة التي سافرت إلي بيروت من أجل تصوير مشاهدها هناك.

وتألقت درة في فيلمها الجديد "الكاهن" الذي يعرض حاليًا في السينمات، وتجسد خلاله شخصية صحفية تدعى "فيروز"، تتزوج من إياد نصار الذى يجسد دور شخص يعانى من اضطراب نفسي، وتحدث جريمة قتل غامضة تقلب حياة الزوجين وتكون هي محور أحداث الفيلم.

يشار إلى أن مسلسل "المشرحة" مكون من 10 حلقات فقط وينتمي لنوعية مسلسلات الإثارة والتشويق.

يذكر أن مسلسل "المشرحة" يشارك فى بطولته بجانب درة كل من الفنان محمد دياب وعلى الطيب ومها نصار، وغيرهم من الفنانين وهو من إخراج تامر نادى.