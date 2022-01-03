قبل الخروج من المنزل.. اعرف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة بمحافظات مصر

قبل الخروج من المنزل؛ يبحث العديد من المواطنين المهتمين والمتابعين لحالة الطقس، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 3 يناير 2021، بمحافظات مصر

وعن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة بمحافظات مصر، تستعرض بوابة “الفجر” الإلكترونية التفاصيل المتعلقة بحالة الطقس ودرجات الحرارة في النقاط التالية، وفقا لبيان الأرصاد الجوية:

- يسود البلاد طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

- يسود البلاد طقس مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

- يسود البلاد طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.



- تشهد البلاد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

- يسود البلاد أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة ومدن القناة على فترات متقطعة.

- تتعرض البلاد لشبورة مائية كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- يسود نشاط رياح على السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.



وعن درجات الحرارة اليوم الاثنين، إليكم البيان التالي:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 10 والعظمى 19



درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 10 والعظمى 19



درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 11 والعظمى 19



درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 10 والعظمى 18



درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 19



درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 10 العظمى 18



درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 13 والعظمى 18



درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 11 والعظمى 18



درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 11 والعظمى 18



درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 12 العظمى 19



درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 11 والعظمى 18



درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 19



درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 20



درجات الحرارة فى السويس الصغرى 11 والعظمى 19



درجات الحرارة فى العريش الصغرى 11 والعظمى 18



درجات الحرارة فى رفح الصغرى 10 والعظمى 18



درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 17



درجات الحرارة فى نخل الصغرى 10 العظمى 16



درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 14 والعظمى 20



درجات الحرارة فى طابا الصغرى 10 والعظمى 18



درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 03 والعظمى 15



درجات الحرارة فى الطور الصغرى 12 والعظمى 20



درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 22



درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 15 والعظمى 22



درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 21



درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 09 والعظمى 18



درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 08 والعظمى 18



درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 08 والعظمى 19



درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 08 والعظمى 18



درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 09 والعظمى 19



درجات الحرارة فى قنا الصغرى 09 والعظمى 19



درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 10 والعظمى 19



درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 11 والعظمى 22



درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 10 والعظمى 19



درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 07 والعظمى 19



درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 15 والعظمى 24



درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 15 والعظمى 23



درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 15 والعظمى 22



درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 14 والعظمى 21



