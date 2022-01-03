بكلماث مؤثرة.. كاظم الساهر ينعي شقيقه الأكبر

تصدر الفنان العراقي كاظم الساهر تريند جوجل خلال الساعات الماضية، حيث نشر عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن شقيقه الأكبر على الجيار وافته المنيه، ورثى شقيقه بكلمات مؤثرة.

كاظم الساهر ينعي شقيقه الأكبر

وقال كاظم الساهر "أخي الغالي رحمة الله على روحك الطيبة مثواك الجنة بإذن الله.. الله يحفظكم دائما ويبعد عنكم كل مكروه”.

وفاة شقيق كاظم الساهر الأكبر

وأعلن حسين الجيار أخو كاظم الساهر عبر حسابه على “فيسبوك” وفاة شقيقهما الأكبر قائلا "شقيقي الأكبر علي جبار إبراهيم السامرائي في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون”

حفل كاظم الساهر القادم

وفي سياق آخر، من المنتظر أن يحيي الفنان كاظم الساهر، حفلا غنائيا في دبي يوم 14 يناير، برفقة الفنانة نجوى كرم.

أخر ألبومات قيصر الغناء العربي

وكان آخر ألبومات قيصر الغناء العربي الفنان كاظم الساهر بعنوان “حدثيني” عام 2019، ومن أغانيه “دلوعتي، وحنية، وحدثيني، وسلام عليك على رافديك، وصباح الخير يا هانم”.

كاظم الساهر بجوار تمثاله الشمعي في دبي

ورأى كاظم الساهر تمثاله الشمعي في متحف مدام توسو في دبي، والتقط عدة صور وهو يقف بجانبه، حيث تظهر الصور التشابه الكبير بين النجم العراقي والتمثال الشمعي، والصور لاقت إعجاب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي فور نشرها على حساب كاظم الساهر.