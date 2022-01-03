المنتخب يطلب معاينة ملعب الدفاع الجوي

كشف الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن تلقيه لاتصال هاتفي من الكابتن وائل جمعة مدير المنتخب الوطني يبدي فيه رغبة الجهاز الفني للمنتخب الوطني في معاينة ملعب النادي بالدفاع الجوي، لخوض التدريبات الختامية للمنتخب عليه في إطار الإعداد للسفر إلى الكاميرون لخوض مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية.



وأوضح المدير الرياضي أن إدارة نادي بيراميدز والمهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي، رحبوا بطلب المنتخب الوطني بالتدريب على ملعب الفريق في إطار الحرص الدائم من جانب بيراميدز على دعم جميع المنتخبات الوطنية ومساعدتها في الإعداد بأفضل صورة ممكنة.



وشدد هاني سعيد على أن نادي بيراميدز يدعم منتخب مصر الأول للتحضير لبطولة الأمم الأفريقية بالشكل اللائق من أجل تحقيق حلم الشعب المصري وأداء بطولة تاريخية تعكس المستوى الرائع للكرة المصرية، وتكلل مجهودات الفراعنة فيها بحصد اللقب القاري الغالي.



وفي سياق متصل حرص البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم على معاينة ملعب نادي بيراميدز باستاد الدفاع الجوي، استعدادا لخوض تدريبات المنتخب الوطني عليه حتى موعد السفر إلى الكاميرون لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.



وتواجد المدرب في ملعب الدفاع الجوي، برفقة وائل جمعة مدير المنتخب، ومحمد شوقي المدرب المساعد بصفوف الفراعنة.



وحرص نادي بيراميدز على أن يكون في استقبال جهاز المنتخب أعضاء من الجهاز الإداري وإدارة الملعب، في إطار توجيهات الإدارة والمهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي بتسهيل مهمة جهاز المنتخب ومساعدته على التحضير بأفضل شكل ممكن للمرحلة المقبلة وقبل السفر للكاميرون.



ومن المنتظر أن يتم التنسيق بين الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز والكابتن وائل جمعة مدير المنتخب على المواعيد المناسبة للتدريبات وخريطة الأيام المقبلة.

