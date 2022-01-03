وفاة شقيق كاظم الساهر الأكبر علي جبار

تصدر المطرب العراقي الكبير كاظم الساهر اليوم الاثنين، الموافق الثالث من يناير 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب إعلان خبر وفاة شقيقه الأكبر.

كاظم الساهر

وكشف النجم العراقي كاظم الساهر أمس الأحد، عن خبر وفاة شقيقه، على تغريدة على حسابه الرسمي عبر "تويتر" قال فيها: "أخي الغالي رحمة الله على روحك الطيبة.. مثواك الجنة بإذن الله".

كاظم الساهر يودع شقيقه

وأضاف كاظم الساهر في تغريدته: "الله يحفظكم دائمًا ويبعد عنكم كل مكروه"، لتنهال التعليقات لتعزية "القيصر"، وسط دعوات بالرحمة للراحل".

وفاة شقيق كاظم الساهر

وأوضح شقيق كاظم الساهر حسين جبار، في وقت سابق وفاة شقيقهما الأكبر، علي جبار، إثر إصابته بوعكة صحية خلال الآونة الأخيرة، مضيفًا: "شقيقي الأكبر علي جبار إبراهيم السامرائي في ذمة الله.. إنا لله وإنا اليه راجعون".

كاظم الساهر يودع أحد أشقائه

وودع القيصر كاظم الساهر أحد أشقائه منذ أعوام حيث توفي عازف الناي في الفرقة الموسيقية، سالم جبار السامرائي عام 2014، داخل المستشفى إثر دخوله في غيبوبة.

اسم كاظم الساهر الحقيقي

يذكر أن المطرب الكبير العراقي كاظم الساهر أحد رموز الفن والطرب في الوطن العربي، حيث أن اسمه الفعلي على الأوراق الرسمية هو كاظم جبار السامرائي.