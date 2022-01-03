أمير توفيق يكشف كواليس التجديد لـ معلول

أمير توفيق، أعلن النادي الأهلي منذ أيام قليلة، التجديد لجناحه الأيسر المميز النجم التونسي علي معلول، في مفاجأة سارة لعشاق وجمهور المارد الأحمر، حيث يعد اللاعب أحد الأعمة الرئيسية للفريق.

أمير توفيق

وتصدر أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي اليوم الاثنين الموافق الثالث من يناير 2022 تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب الكشف تفاصيل التجديد لعلي معلول وموقف الفري من موسيماني.

أمير توفيق والتجديد لمعلول

وكشف أمير توفيق عن كواليس تجديد عقد علي معلول الظهير الأيسر للفريق، لمدة موسمين، لافتا أن اللاعب لم يضع أي شروط للبقاء في القلعة الحمراء.

تفاصيل التجديد للتونسي معلول

وأكد أمير توفيق خلال تصريحات إذاعية إن علي معلول من أهم اللاعبين داخل القلعة الحمراء، بفضل ما يقوم به داخل الملعب وغرفة خلع الملابس، لذا لزم التجديد معه والحفاظ على أعمدة ونجوم الفريق.

أمير توفيق وعلي معلول

وأكد أمير توفيق أن المفاوضات مع علي معلول لم تأخذ وقتًا طويلًا إلا أن ضغط المباريات للأهلي ومنتخب تونس أخر الإعلان عن التجديد للدولي التونسي الذي لم يكن له أي طلبات خاصة.

أمير توفيق ومطالب علي معلول

وقال أمير توفيق إن مجلس إدارة الأهلي وضع سقفًا للمرتبات، حيث يعتمد مبدأ "العدل" في عقود لاعبي الفريق من الناحية المالية وهو أحد أهم أسباب النجاح الكبير.

أمير توفيق ورغبة معلول

وشدد أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي على أن الدولي التونسي معلول كان يرغب في البقاء ويحب الأهلي، مضيفًا: "سمعنا فقط عن العروض القطرية".