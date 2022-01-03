ارتفاع سعر نفط عمان بواقع 9 سنتات للبرميل

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم الاثنين، ارتفاع سعر نفط عمان تسليم شهر مارس / آذار القادم، بواقع 9 سنتات للبرميل.

وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم شهر مارس / آذار، ارتفع إلى 76.95 دولار للبرميل، مقارنة بسعره يوم الجمعة الماضي، عند 76.86 دولار.

وبحسب البيانات، بلغ سعر النفط العُماني تسليم شهر أبريل / نيسان المقبل 76 دولارًا للبرميل، بتراجع 29 سنتًا للبرميل عن مستوياته السابقة، البالغة 76.29 دولار للبرميل.

وكان آخر سعر لنفط عُمان في العقود الآجلة تسليم شهر فبراير / شباط عند 76.69 دولار للبرميل.

وعالميًا ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم فبراير / شباط القادم، بحلول الساعة 9:50 صباحًا بتوقيت جرينتش، بنسبة 1.25 بالمائة، ليصل إلى 76.15 دولار للبرميل، رابحًا 94 سنتًا للبرميل.

وارتفع سعر خام برنت تسليم مارس / آذار، بنسبة 1.34 بالمائة، ليصل إلى مستوى 78.82 دولار للبرميل، بمكاسب 1.04 دولار للبرميل عن مستوياته السابقة.

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