قراصنة يخترقون موقع صحيفة إسرائيلية ويضعون صورة لقائد بالحرس الثوري الإيراني

عربي ودولي
قراصنة - أرشيفية
قراصنة - أرشيفية
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اخترق قراصنة، صباح اليوم الاثنين، موقع صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، ووضعوا صورة لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في ذكرى مقتله، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية. 

وفي وقت سابق، حذر إسماعيل قآني، قائد فيلق القدس الإيراني، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن عملا انتقاميا لدماء قائد الفيلق السابق قاسم سليماني قد ينطلق من داخل الأراضي الأمريكية نفسها.

وقال قآني، خلال مشاركته في مراسم الذكرى السنوية الأولى لاغتيال سليماني، إن "ترامب شخصية قذرة ومجرمة لا تلتزم بأي مبادئ"، لكنه اغتال قاسم سليماني بتحريض إسرائيل والسعودية.

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