شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا الثلاثاء

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

حالة الطقس غدا الثلاثاء

وعن تفاصيل حالة الطقس غدا الثلاثاء، أوضحت الأرصاد أنه يسود طقس مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

طقس شديد البرودة ليلا

وعن تفاصيل حالة الطقس ليلا، أكدت الأرصاد أنه يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.



شبورة مائية كثيفة على الطرق

وتشهد البلاد غدا الثلاثاء، شبورة مائية كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على السواحل الغربية

وحذرت الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لنشاط رياح على السواحل الغربية على فترات متقطعة.



درجات الحرارة

أما درجات الحرارة، غدا الثلاثاء، تسجل القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات، أما الإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12 درجة، وعن مطروح تصل العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وعن سوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 9 درجات، بينما تصل قنا العظمى لـ 20 درجة والصغرى 10 درجات، فيما تسجل أسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.