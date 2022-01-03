بعد تحذيرات الأرصاد.. نصائح لتفادي مخاطر الشبورة المائية غدا

حذرت الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لشبورة كثيفة غدا، تعيق رؤية السائقين أثناء القيادة على الطرق السريعة، مما دفع البعض لمتابعة النشرات الجوية باستمرار مع البحث عن نصائح مهمة لتفادي مخاطر الشبورة التي تتعرض لها البلاد غدا الثلاثاء 4-1-2022.

ومن هنا، تستعرض بوابة “الفجر” الإلكترونية في النقاط التالية، نصائح لتفادي مخاطر الشبورة المائية غدا، وهي تتمثل في النقاط التالية:

يجب على قائدي السيارات تجنب تشغيل المصابيح الأمامية للسيارة لكي لا يعكس الضوء على عينيك وتزداد كثافة الشبورة.

يجب أن تقود السيارة ببطء وبحذر، حتى لو كنت تعرف الطريق جيدا.

على قائدي السيارات يجب أن ينظروا بانتظام لعداد السرعة منعا للتفاجئ بالسرعة الزائدة.

ابتعد بسيارتك عن السيارات الأخرى، خاصة في حالة الشبورة عالية الكثافة منعا للتصادم المفاجئ.

يجب التاكد من نظافة الحذاء وجفافه حتى لا ينزلق قدمك من على "الدواسات"

التأكد من عمل "مساحات" الزجاج الأمامية

يجب التأكد من حالة الطقس من خلال النشرات والأخبار المتعلقة بحالة الطقس قبل الانطلاق في أي رحلة

فتح زجاجة النوافذ قليلا أثناء القيادة لتجنب وجود بخار الماء على زجاج السيارة.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

حالة الطقس غدا الثلاثاء

وعن تفاصيل حالة الطقس غدا الثلاثاء، أوضحت الأرصاد أنه يسود طقس مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

طقس شديد البرودة ليلا

وعن تفاصيل حالة الطقس ليلا، أكدت الأرصاد أنه يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.



شبورة مائية كثيفة على الطرق

وتشهد البلاد غدا الثلاثاء، شبورة مائية كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على السواحل الغربية

وحذرت الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لنشاط رياح على السواحل الغربية على فترات متقطعة.



درجات الحرارة

أما درجات الحرارة، غدا الثلاثاء، تسجل القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات، أما الإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12 درجة، وعن مطروح تصل العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وعن سوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 9 درجات، بينما تصل قنا العظمى لـ 20 درجة والصغرى 10 درجات، فيما تسجل أسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.