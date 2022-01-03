7 % ارتفاعا في صادرات الأثاث المصري خلال 11 شهرا

ارتفعت صادرات الأثاث المصري خلال الفترة من (يناير إلى نوفمبر) من 2021 بنحو 7% لتسجل ما قيمته 236 مليون دولار مقابل 219 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020.





وذكر التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للأثاث اليوم الاثنين أن صادرات القطاع خلال شهر نوفمبر الماضي تراجعت بنحو 36 % لتسجل ما قيمته 17.260 مليون دولار مقابل 26.852 مليون دولار خلال نوفمبر 2020، مشيرا إلى أن شهر مارس 2021 سجل أعلىمعدل زيادة بنحو 211% ليبلغ 27.291 مليون دولار مقابل 8.763 مليون دولار.





وحول أهم الدول المستوردة للأثاث المصري خلال 11 شهرا من 2021، أوضح التقرير إلى أن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الأولىمن حيث الدول المستوردة مستحوذة على 24.5% من إجمالي الصادرات بما قيمته 58 مليون دولار مقابل 62 مليون دولار خلال نفسالفترة من 2020 بتراجع بلغت نسبته 6.45% تلتها في المرتبة الثانية "الإمارات العربية المتحدة" بنسبة 13.1 % من إجمالي الصادرات بماقيمته 31 مليون دولار مقابل 28 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 10.7%.





وأضاف التقرير أن صادرات مصر من الأثاث إلى "سلطنة عمان" بلغت خلال 11 شهرا من 2021 بما قيمته 16 مليون دولار مقابل 18 مليون دولار بتراجع بلغ 11.1%، واحتلت "السودان" المرتبة الخامسة من حيث الدول المستوردة للأثاث المصري مستحوذة على 5.9 % منإجمالي الصادرات بما قيمته 14 مليون دولار مقابل 15 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020 بانخفاض بلغت نسبته 6.6%،تلتها "الولايات المتحدة الامريكية" مستحوذة على 5.5 % من إجمالي الصادرات بماقيمته 13 مليون دولار مقابل 8 ملايين دولار بارتفاعبلغت نسبته 62.8%.





وأشار التقرير إلى أن "الأردن" استحوذت على 4.6 % من إجمالي صادرات الأثاث المصري بما قيمته 11 مليون دولار،واحتلت "ليبيا "المرتبة الثامنة من حيث الدول المستوردة مستحوذة على 2.9% بما قيمته 7 ملايين دولار مقابل 6 ملايين دولار بارتفاع بلغت نسبته 16.6%،تلتها "إيطاليا" بما قيمته 4 ملايين دولار مقابل 5 ملايين دولار خلال نفس الفترة من 2020 بتراجع بلغت نسبته 25%،فيما بلغت الصادراتإلى "باقي دول العالم "ماقيمته 56 مليون دولار مقارنة ب` 43 مليون دولار خلال نفس الفترة من2020 بارتفاع بلغت نسبه 30.2%