وزير الزراعة يبحث الإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس بتنمية الثروة السمكية ورفع كفاءة البحيرات



في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال اسبوع افتتاحات الصعيد، عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إجتماعا مع بعض قيادات الوزراة وهيئة الثروة السمكية بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.



"القصير" خلال الاجتماع شدد على تنفيذ توجيهات الرئيس بتنمية وتطوير البحيرات المصرية ومنع أي تعديات عليها والازالة الفورية لأي محاولات تعدي كما أكد على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول التابعة للهيئة خاصة المزارع والمفرخات السمكية غير المستغلة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منها في زيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل وذلك بطرحها للايجار أو التشغيل من خلال القطاع الخاص.



كما شدد "وزير الزراعة" على ضرورة تطوير أساليب الصيد والاهتمام بصناعة اعلاف الأسماك وتطويرها وزيادة طاقة المفرخات السمكية لإنتاج الزريعة سواء كانت البحرية أو المياه العذبة لتوفيرها للبحيرات والمزارع.



القصير وجه أيضا بتشجيع الاستزراع السمكي في المناطق الصحراوية وإقامة مشروعات زراعية متكاملة للانتاج النباتي والحيواني والداجني والسمكي.