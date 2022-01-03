أجهزة الأمن تلقي القبض على فكري الهواري "تفاصيل"

تصدر اسم فكري الهواري اليوم الاثنين بالموافق الثالث من يناير 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل عقب إعلان القبض عليه، بعد التسريبات الصوتية الأخيرة المنسوبة إليه والتي تسيئ لمؤسسات الدولة.

فكري الهواري

وأعلنت أجهزة الأمن في الجيزة نجاحها في القبض على فكري الهواري مدير سلاسل محلات شهيرة في دائرة قسم ثان الشيخ زايد، بسبب الإساءة لمؤسسات الدولة الشرطية والنيابية والقضائية.

تسجيلات فكري الهواري

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات صوتية ومصورة لـ فكري الهواري يوجه خلالها إساءة لبعض ضباط الشرطة، لافتا في حديثه أن مؤسسات الدولة "شرطة ونيابة وقضاء" طوع يديه.

فيديو فكري الهواري وتسجيلاته

وواجهت النيابة فكري الهواري بمقاطع الفيديو حيث قال إنه تم قصها والتلاعب بها لتظهر على هذا الوضع، لافتا أنه تم تسجيلها خلسه بمعرفة شخص كانت تربطه به علاقة صداقة وحدثت خلافات بينهما، كان آخرها بسبب التنافس على رئاسة مجلس إدارة نادي الشيخ زايد.