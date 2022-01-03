موانئ بورسعيد تتداول 26 سفينة حاويات وبضائع عامة

ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 26 سفينة خلال عمليات التداول.



وأفادت الهيئة في بيان اليوم الاثنين بأن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن حاويات وخروج 4 سفن.. وموجود على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 6 سفن.

وأوضحت أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينتي حاويات، وخروج سفينة حاويات، وموجود على الأرصفة سفينتي حاويات، وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.