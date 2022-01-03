موانئ بورسعيد تتداول 26 سفينة حاويات وبضائع عامة

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 26 سفينة خلال عمليات التداول.
 

وأفادت الهيئة في بيان اليوم الاثنين بأن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن حاويات وخروج 4 سفن.. وموجود على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 6 سفن.

وأوضحت أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينتي حاويات، وخروج سفينة حاويات، وموجود على الأرصفة سفينتي حاويات، وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

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