الذهب عند أعلى مستوى له في 6 أسابيع

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements


ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها منذ ستة أسابيع قبل تخليها عن مكاسبها واستقرارها اليوم الاثنين بعد أن أدت عمليات شراء للذهب،والتي عززها ارتفاع إصابات سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا، إلى احداث توازن مع ضغوطً من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية مسجلا 1826.58 دولار للأوقية(الأونصة) بحلول الساعة 03:13 بتوقيت جرينتش، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له منذ 22 نوفمبر عند 1831.49 دولار في وقت سابق من الجلسة. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1٪ إلى 1826.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 23.15 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.4
% إلى 966.00 دولار. وارتفع البلاديوم 0.4 % إلى 1899.81 دولار للأوقية.

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

اليونان: أنفقنا أكثر من 300 مليون يورو على اختبارات الكشف "كورونا"

رد فعل مفاجئ من الأهلي على قرعة كأس الرابطة

عاجل.. حجز "فكري الهواري" لاتهامه بالإساءة لمؤسسات الدولة

القبض على فكري الهواري مدير "هايبر وان"

استياء في الأهلي واتجاه للتصعيد ضد قرعة كأس الرابطة

عاجل.. تفاصيل صفقة إعارة كهربا إلى هاتاي سبور التركي

"متحاولوش معايا مش هكمل".. قائد الزمالك ينقلب على الإدارة ويتمسك بالرحيل في يناير

نجم ريال مدريد في طريقه للدوري الإنجليزي