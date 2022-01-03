مواعيد مباريات منتخب المغرب في كأس أمم إفريقيا



عشاق كرة القدم ينتظرون إقامة بطولة كأس أمم إفريقيا في الكاميرون، في الفترة ما بين 9 يناير المقبل، وتستمر حتى 6 فبراير من عام 2022.



وأسفرت قرعة كأس أمم إفريقيا 2021، والمقرر اقامتها بالكاميرون عن وقوع المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة والتي تضم كل من غانا وجزر القمر والجابون في منافسات دور المجموعات من أمم إفريقيا.



ويفتتح منتخب المغرب مبارياته في المجموعة بمواجهة غانا، يوم 10 يناير، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.



ويخوض منتخب المغرب المباراة الثانية أمام نظيره جزر القمر، يوم 14 يناير، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.



ويختتم المنتخب المغربي مشواره في الدور الأول بمواجهة نظيره الجابوني في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، يوم 18 يناير.

