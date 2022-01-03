أسعار النفط ترتفع مع بداية العام الجديد وقبل اجتماع "أوبك+"

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين مع بدء السوق عام 2022 بشكل إيجابي قبل اجتماع لمجموعة أوبك+ يوم الثلاثاء وذلك على الرغم من أن زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 استمرت في إضعاف معنويات الطلب.

وبحلول الساعة 04:40 بتوقيت جرينتش ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت ‭‭‭ 0.76

% إلى 78.37 دولار للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.84 % 75.84 دولار للبرميل.

وقال أبيشيك تشاوهان رئيس قسم السلع في سواستيكا إنفيستمارت إن تقليص الإمدادات من ليبيا قبل اجتماع منظمة أوبك وحلفائها فيما يعرف باسم أوبك+ حافظ على معنويات السوق إيجابية.

وقالت شركة النفط الحكومية في ليبيا يوم السبت إن إنتاج البلاد من النفط سينخفض ​​200 ألف برميل يوميا لمدة أسبوع بسبب صيانة خط أنابيب رئيسي بين حقلي سماح والظهرة.

في غضون ذلك، قالت أربعة مصادر إن أوبك+ ستلتزم على الأرجح بخطتها بزيادة الإمدادات بمقدار 400 ألف برميل يوميا في فبراير