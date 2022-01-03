أسعار النفط ترتفع مع بداية العام الجديد وقبل اجتماع "أوبك+"
ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين مع بدء السوق عام 2022 بشكل إيجابي قبل اجتماع لمجموعة أوبك+ يوم الثلاثاء وذلك على الرغم من أن زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 استمرت في إضعاف معنويات الطلب.
وبحلول الساعة 04:40 بتوقيت جرينتش ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 0.76
% إلى 78.37 دولار للبرميل.
كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.84 % 75.84 دولار للبرميل.
وقال أبيشيك تشاوهان رئيس قسم السلع في سواستيكا إنفيستمارت إن تقليص الإمدادات من ليبيا قبل اجتماع منظمة أوبك وحلفائها فيما يعرف باسم أوبك+ حافظ على معنويات السوق إيجابية.
وقالت شركة النفط الحكومية في ليبيا يوم السبت إن إنتاج البلاد من النفط سينخفض 200 ألف برميل يوميا لمدة أسبوع بسبب صيانة خط أنابيب رئيسي بين حقلي سماح والظهرة.
في غضون ذلك، قالت أربعة مصادر إن أوبك+ ستلتزم على الأرجح بخطتها بزيادة الإمدادات بمقدار 400 ألف برميل يوميا في فبراير