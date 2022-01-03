موعد مباراة السوبر الإسباني بين برشلونة وريال مدريد في السعودية 2022

يستعرض لكم موقع الفجر الرياضي موعد مباراة فريق ريال مدريد ضد غريمه التقليدي برشلونة ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في كأس السوبر الإسباني

وستلعب مباراة فريق ريال مدريد ضد نظيره برشلونة يوم ١٢ يناير المقبل ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني على ملعب الملك عبد الله الدولي.

وستذاع مباراة فريق ريال مدريد ضد نظيره برشلونة يوم ١٢ يناير المقبل ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني على قناة بي إن سبورتس ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.

ويحتل فريق ريال مدريد حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 46 نقطة، بينما يتواجد فريق برشلونة في المركز الخامس برصيد 31 نقطة.

