"ليوناردو" الإيطالية تنهي صفقة للاستحواذ على 25 % من هنسولدت الألمانية

أنهت شركة ليوناردو الإيطالية للصناعات الدفاعية صفقة للاستحواذ على ٢٥،١٪ من شركة "هنسولدت" الألمانية الرائدة في مجال صناعة أجهزة الاستشعار لتطبيقات الدفاع والأمن.

وتمت الصفقة بين ليوناردو وسكوير لومي هولدنح الثانية، وهي شركة تسيطر عليها عدد من الصناديق المالية بمساعدة شركة كوهلبرج كرافيس وروبرتس مقابل 606 مليون يورو، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

ونقلت الوكالة عن بيان للشركة قوله إن الصفقة تعد خطوة مهمة تساهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في الحصول على منصب قيادي في سوق إلكترونيات الدفاع الأوروبية، على النحو المحدد في خطة "Be Tomorrow - Leonardo 2030"، وتعكس عزم ليوناردو على أن تكون رائدة في عملية الدمج الجارية، وأيضًا في ضوء برامج التعاون المستقبلية على المستوى القاري.

سيسمح هذا الاستثمار لشركة ليوناردو بتأسيس وجود استراتيجي طويل الأمد في سوق الدفاع الألماني سريع النمو وتعزيز الشراكة طويلة الأمد بين الشركتين من خلال تحديد المبادرات التعاونية لتطوير فرص مشتركة قادرة على إرضاء المتطلبات الأكثر تقدمًا للعملاء المحليين والدوليين في المجالات الجوية والبرية والبحرية، والاستفادة من التكامل القوي بين الشركتين من حيث الجغرافيا وحافظة المنتجات والأسواق والعملاء والموردين.

من خلال هذه العملية، تبدأ ليوناردو، بفضل الوجود الصناعي المعزز في إيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وبولندا، شراكة استراتيجية جديدة مع شركة صناعية رائدة في قطاع الفضاء والدفاع والأمن في ألمانيا والتي ستساهم في استدامة نمو الصناعات المتعلقة بالدفاع والأمن على المستوى الوطني، مما يضمن الاستقلال الاستراتيجي للتقنيات الرئيسية بهدف تقديم مساهمة ملموسة في القدرة التنافسية للقاعدة الصناعية الأوروبية.