الأسهم الأوروبية تُنهي أولى جلسات عام 2022 على مكاسب جماعية



بدأت مؤشرات الأسهم الأوروبية عام 2022 على مكاسب يوم الاثنين، حيث أغلقت معظم المؤشرات الرئيسية على ارتفاع في يوم التداول الأول من العام الجديد.

أنهى مؤشر DAX الألماني الجلسة على ارتفاع بنسبة 0.8%، بينما أغلق مؤشر CAC 40 الفرنسي مرتفعًا بنسبة 0.9%، كما ارتفع مؤشر FTSE MIB الإيطالي 1.4%، وارتفع مؤشر IBEX الإسباني 0.5%.

وأغلق مؤشر Stoxx 600 على ارتفاع بنسبة 0.5% يوم الاثنين، مع وجود جميع القطاعات تقريبًا في المنطقة الإيجابية.

يُذكر أن الأسواق في المملكة المتحدة وأيرلندا مغلقة الاثنين بسبب عطلة العام الجديد.

كانت شركة الطيران الألمانية Lufthansa هي الأفضل أداءً في جلسة الاثنين، حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 8.8% بعد أن رفعت Citigroup تصنيف الأسهم للشراء من البيع.

بينما كانت شركة البرمجيات الألمانية Nemetschek من بين الأسوأ أداء، بانخفاض 4.5%.

تبدأ تداولات العام الجديد مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن كورونا، حيث أدى ظهور المتحور أوميكرون إلى إلغاء الآلاف من الرحلات الجوية خلال موسم العطلات ودفع بعض الشركات والمدارس إلى التفكير في عمليات إغلاق مؤقتة.

كما طلبت العديد من البنوك الكبرى في وول ستريت من الموظفين العمل من المنزل في الأسابيع القليلة الأولى من شهر يناير.

وقال خبير الأمراض المعدية الدكتور أنتوني فاوتشي، إن مسؤولي الصحة الأميركيين قد يقوموا قريبًا بتحديث الإرشادات لتشمل توصية اختبار للإشارة إلى متى يمكن للشخص الذي ثبتت إصابته سابقًا بفيروس كورونا أن يترك العزلة.

من المتوقع أيضًا أن يكون التضخم والسياسة النقدية من الموضوعات الرئيسية لعام 2022، حيث يتوقع المستثمرون أن يقوم الفدرالي برفع أسعار الفائدة عدة مرات في العام الجديد، بهدف المساعدة في تهدئة ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين.