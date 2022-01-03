الأمين العام المنتخب لأوبك: دعم استمرار اتفاق أوبك+ حتى 2023 أولوية أولى



قال الأمين العام المنتخب لمنظمة أوبك هيثم الغيص اليوم الاثنين 3 يناير، إن الأولوية القصوى بالنسبة له هي الإبقاء على اتفاق المنظمة مع روسيا والمنتجين الآخرين، لأن ذلك يصب في المصلحة الأوسع لصناعة النفط.

وقال الغيص لرويترز ردا على سؤال عما إذا كان يؤيد الإبقاء على الاتفاقية حتى عام 2023، إن ذلك من أهم أولوياته.

وأضاف أنه يصب في المصلحة الأوسع للصناعة وجميع دول أوبك+.

كما توقع الغيص تحسن الطلب على النفط خلال العام الجاري، وأن يعود الطلب العالمي على النفط لمستويات ما قبل الجائحة بنهاية عام 2022

اتفقت أوبك اليوم الاثنين على تعيين الغيص، أمينا عاما جديدا لها، خلفا للنيجيري محمد باركيندو.

وسيتسلم الغيص مهام منصبه في الأول من أغسطس المقبل.

وقال مصدر لـ رويترز، إن التعيين تم بالتزكية، ويتناقض هذا التعيين والذي جاء في مستهل اجتماع استمر نحو ساعة، مع الانتخابات المطولة السابقة التي كانت تشهد في بعض الأحيان ترشيح دول لعدد من المرشحين.