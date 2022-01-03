ارتفاع مؤشر بورصة موسكو

صعد مؤشر بورصة موسكو وارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الروبل الروسي في تداولات البورصة اليوم.

وبحلول الساعة 12:30 بتوقيت العاصمة الروسية موسكو، ارتفع المؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 1.91% إلى 3859 نقطة، أما المؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار فقد صعد بنسبة 2.34% إلى 1633.

وفي سوق العملات، ارتفع سعر صرف الدولار بواقع 64 كوبيكا إلى 74.29 روبل، وارتفع سعر صرف العملة الموحدة "اليورو" بواقع 87 كوبيكا إلى 84.07 روبل "الروبل = 100 كوبيك".

ويأتي ارتفاع البورصة في ظل ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، مع تراجع المخاوف من تأثير متحور أوميكرون على الطلب العالمي على الخام.