أبل أول شركة في العالم تصل قيمتها السوقية إلى 3 تريليون دولار



ارتفعت أسهم شركة Apple خلال تعاملات منتصف جلسة الاثنين 3 يناير، حيث وصل سعر سهم الشركة لمستويات 182.86 $ للسهم لفترة وجيزة، مما دفع القيمة السوقية للشركة لتتجاوز 3 تريليون دولار.

وضاعفت شركة Apple قيمتها السوقية ثلاث مرات في أقل من أربع سنوات.

ويرجع ذلك إلى ثقة المستثمرين في أن الشركة التي تصنع هواتف آيفون ستواصل إصدار المنتجات الأكثر مبيعا، في الوقت الذي تستكشف فيه أسواقا جديدة مثل السيارات ذاتية القيادة والواقع الافتراض.

وشهد سهم Apple مكاسب خلال عام 2021 تجاوز 30%.

واستغرق وصول قيمة Apple السوقية من تريليونين إلى ثلاثة تريليونات دولار 16 شهرا بفضل ارتفاع سهمها بشدة في الآونة الأخيرة.

أصبحت Apple أول شركة أميركية يتم طرحها للتداول العام تصل قيمتها السوقية إلى 1 تريليون دولار خلال التداول اليومي في 2 أغسطس 2018، وقد وصلت إلى 2 تريليون دولار بعد ذلك بعامين فقط في 19 أغسطس 2020.

ويبدو أن هناك شركات قد تلحق بالركب مع Apple، حيث تبلغ القيمة السوقية لشركة Microsoft نحو 2.5 تريليون دولار، بينما تبلغ القيمة السوقية لشركة Google أقل من 2 تريليون دولار.