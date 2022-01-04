أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-1-2022.. المعدن الأصفر يتراجع 10 جنيهات

تراجعت أسعار الذهب فى مصر، بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليخسر جرام المعدن الأصفر نحو 10 جنيهات، ليهبط عيار 21 عن مستوي 800 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 678 جنيهًا.

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 791 جنيه.

فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 904 جنيها.

سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 6328 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عالميا:

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها منذ ستة أسابيع قبل تخليها عن مكاسبها واستقرارها اليوم الاثنين بعد أن أدت عمليات شراء للذهب،والتي عززها ارتفاع إصابات سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا، إلى احداث توازن مع ضغوطً من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية مسجلا 1826.58 دولار للأوقية(الأونصة) بحلول الساعة 03:13 بتوقيت جرينتش، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له منذ 22 نوفمبر عند 1831.49 دولار في وقت سابق من الجلسة. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1٪ إلى 1826.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 23.15 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.4

% إلى 966.00 دولار. وارتفع البلاديوم 0.4 % إلى 1899.81 دولار للأوقية.