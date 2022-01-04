مقتل أكثر من 100 من ميليشيات الحوثي في مواجهات مع قوات ألوية العمالقة باليمن

عربي ودولي
الحوثيين - أرشيفية
الحوثيين - أرشيفية
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء، بمقتل أكثر من 100 من ميليشيات الحوثي في مواجهات مع قوات ألوية العمالقة وغارات التحالف العربي في محافظتي شبوة والبيضاء.

وشدد التحالف على أنه ستيخذ "الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

كما اتهم التحالف الحوثيين بشن "هجمات عدائية ضد المدنيين الأبرياء في مأرب"، مشيرا إلى أنها "تتنافى مع القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي الإنساني".

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

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