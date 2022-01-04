العظمى بالقاهرة 18.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء

أخبار مصر
حالة الطقس ـ أرشيفية
حالة الطقس ـ أرشيفية
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 تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء،  طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد،  شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء، يشهد شبورة مائية كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على السواحل الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء:  القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة
 

الأرصاد الجوية حالة الطقس درجات الحرارة اليوم الثلاثاء الطقس

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