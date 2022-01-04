مرام الزغول تنتهى من تصوير دورها في فيلم "11:11"



انتهت الفنانة الشابة مرام الزغول من تصوير دورها في فيلم "11:11" أمام النجمة غادة عادل وإياد نصار، والفيلم من المقرر عرضه خلال شهر فبراير بجميع دور العرض السينمائية.



وأكدت مرام فى تصريحات صحفية لها أن دورها بالفيلم مختلف وجديد، وأنها فخورة بالعمل مع عدد من النجوم الكبار فى بداية مشوارها الفني.



وقالت أنها ترتبط حاليًا بعدد من الاعمال الفنية التى تعاقدت عليها لتصويرها خلال هذه الفترة.



وكانت مرام الزغول قد انتهت مؤخرًا من تصوير دورها في مسلسل “هروب”، والعمل يطرح قصة لمجموعة شخصيات تقودهم الأحداث إلى نبش قصص قديمة، يعتقد أصحابها أنها طويت، لكنّ الأمر الواقع يتسبّب بحدوث حدث كبير، يغير حياة الجميع بشكل دراماتيكي سريع، فتتداخل القضايا، وتفتح ملفات الماضي ويتورط الجميع، وسط مطاردات وأحداث متسارعة.



على جانب آخر تستعد مرام الزغول لتصوير دورها في مسلسل “أحوال شخصية” أمام النجمة نيللي كريم منتصف يناير المقبل بعد الانتهاء من كافة التحضيرات الخاصة بالعمل.



وتواصل مرام حاليًا تصوير دورها في مسلسل “نقل عام” حيث تلعب دور ابنة النجم محمود حميدة خلال أحداث العمل المقرر عرضه على شاشة قناة cbc خلال الموسم الشتوي.

