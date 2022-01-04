انخفاض مؤشر مديري المشتريات بالسعودية خلال ديسمبر



أظهرت بيانات دراسة حديثة لمؤشر مديري المشتريات الخاص بالسعودية، تسجيل الشركات السعودية غير المنتجة للنفط تباطؤًا ملحوظًا في النمو في نهاية العام؛ حيث أثرت المخاوف بشأن المتحور أوميكرون من فيروس كوفيد-19 على طلب العملاء وثقة الشركات؛ وفقًا لأحدث أرقام مؤشر مدراء المشتريات.

وقالت الدراسة، الصادرة عن مجموعة IHS Markit، اليوم الثلاثاء، إن مستويات الإنتاج ارتفعت بأدنى معدل منذ شهر أغسطس/ آب، في حين أدى التباطؤ الحاد في نمو الطلبات الجديدة إلى انخفاض الأعمال المتراكمة وتراجع نشاط التوظيف.

وهبط مؤشر مدراء المشتريات في السعودية بواقع 3 نقاط؛ من 56.9 نقطة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 53.9 نقطة في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2021؛ لتكون هذه القراءة هي الأدنى منذ شهر مارس/ آذار الماضي؛ لكنها ظلت تشير إلى تحسن قوي في ظروف التشغيل على مستوى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

وأشارت الدراسة، إلى أن ضغوط الأسعار على المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الأخرى أدت في الوقت نفسه إلى أسرع ارتفاع في التكاليف الإجمالية منذ شهر يونيو/ حزيران؛ ونتيجة لذلك، تراجعت التوقعات العامة للنشاط المستقبلي إلى أدنى مستوى خلال 18 شهرًا.

وخلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الخاص بالسعودية، تحقيق توسع قوي آخر في القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالمملكة.

وسجل النشاط التجاري بالسعودية نموًا خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بواحدة من أسرع المعدلات منذ بداية جائحة كوفيد-19؛ بدعم من مواجهة الشركات طلبًا قويًا وضغوط أسعار متواضعة.