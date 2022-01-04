8.96 مليون زيارة لـ "إكسبو دبي" خلال ثلاثة أشهر

سجل معرض "إكسبو 2020 دبي" أكثر من 8.96 مليون زيارة، خلال الثلاثة أشهر الأولى من انعقاده، وبلغ عدد الزيارات الافتراضية عبر المنصات الرقمية أكثر من 50 مليون زيارة.

ويحمل 50% من الزوار تذاكر موسمية وثلثهم من خارج الدولة، وأغلبهم من الهند وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والمملكة العربية السعودية؛ وفقًا لبيان صحفي.

ووصل 653 ألف زائر إلى الموقع عبر سيارات التاكسي، وأكثر من 1 مليون زائر عبر حافلات معرض إكسبو 2020.

ودخل وخرج من معرض إكسبو 2020 دبي ما يقرب من 3.4 مليون مستخدم مستقلين مترو دبي.

واستضاف المعرض نحو 18 ألف فعالية خلال نصفه الأول بمعدل 190 فعالية في اليوم الواحد.

يشار إلى أن معرض "إكسبو 2020 دبي" نحو 7.2 مليون زيارة خلال الفترة الممتدة من يوم الافتتاح في الأول من أكتوبر إلى 20 ديسمبر/كانون الأول 2021.

وبلغ إجمالي عدد الزيارات الافتراضية للمعرض 31.6 مليون خلال الفترة نفسها؛ مدفوعة بشكل أساسي بالعروض الحيّة التي تُبث على منصة إكسبو الافتراضية، والتي تُتيح للزوار القيام بجولة افتراضية تفاعلية حية مخصصة من خلال الموقع.

وتستمر أعداد زيارات إكسبو 2020 دبي في الارتفاع بصورة ملحوظة، إلى أن وصلت إلى 8.067 مليون زيارة في الفترة حتى 27 ديسمبر/كانون الثاني2021.

ويواصل الحدث العالمي الأهم في عام 2021 الترحيب بالزوار وسط تطبيق درجات عالية من الأمان والتدابير الصحية الاحترازية.