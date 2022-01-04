11 مرة تغطية بنوك الكويت لسندات "المركزي"



طرح بنك الكويت المركزي اليوم الثلاثاء سندات وتورق مقابل بقيمة 240 مليون دينار، وبمعدل عائد 1.25%.

وحسب البيانات المنشورة على المركزي، تمت تغطية الإصدار بواقع 11،49 مرة، علمًا بأن إجمالي الطلب عليه بلغ 2.70 مليار دينار.

وبلغ أجل تلك السندات 6 أشهر؛ إذ تستحق في 5 يوليو 2022؛ وذلك وفق المركزي.

يشار إلى أن آخر طرح لبنك الكويت المركزي كان يوم 21 ديسمبر الماضي بقيمة 200 مليون دينار؛ لأجل 3 أشهر بمعدل عائد 1.125%.

يُذكر أن السندات هي أداة دين تصدرها الحكومات للاقتراض، وتلتزم الدولة بدفع قيمتها لمشتريها في تاريخ الاستحقاق مع فائدة.

أما التوريق هي عملية تتيح للمؤسسات جمع مجموعة من أموال مستحقة لها أو ديون وتحويلها لأوراق مالية يمكن التداول عليها.