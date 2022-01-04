سعر النفط الكويتي يرتفع إلى 79.70 دولار للبرميل

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

 ارتفع سعر برميل النفط الكويتي في جلسة أمس الاثنين بواقع 65 سنتًا؛ ليصل إلى 79.70 دولار، مقابل 79.05 دولار للبرميل يوم الجمعة الماضي؛ وذلك وفقًا للسعر المُعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

عالميًا، ارتفعت أسعار النفط عد تسوية تعاملات أمس، على أمل حدوث مزيد من التعافي للطلب في عام 2022.

وتشير التوقعات إلى أن تحالف "أوبك+" يستعد للموافقة فيما يبدو على زيادة أخرى في الإنتاج واستمرار المخاوف من كيفية تأثير زيادة انتشار فيروس كورونا على الطلب.

ومن المتوقع أن توافق "أوبك+" في اجتماعها المقرر انعقاده اليوم الثلاثاء على زيادة الإنتاج.

على صعيد تداولات أمس، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف 87 سنتًا؛ ما يُعادل 1.16% لتبلغ عند التسوية 76.08 دولار للبرميل، ولم تكن العقود الآجلة لمزيج برنت بأقل حظًا من سابقتها.

كما ارتفعت عقود خام تكساس الوسيط الأمريكي خلال تعاملات جلسة أمس بواقع 1.20 دولار؛ بما يُعادل 1.54% لتبلغ عند التسوية 78.98 دولار للبرميل.

 

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

اليونان: أنفقنا أكثر من 300 مليون يورو على اختبارات الكشف "كورونا"

عاجل.. جوجل يدعو للديانة البهائية في مصر

عاجل.. هالاند يحسم مستقبله مع بوروسيا دورتموند

بعد كهربا.. موسيماني يطالب الخطيب ببيع " الصخرة "

ضم "الشروق" و"بدر" و"العبور" للعاصمة الإدارية الجديدة

عاجل.. وفاة لاعب الأهلي السابق

الأهلي يتحرك لضم نجم منتخب مصر

خطوة واحدة تفصل برشلونة عن ضم " القناص "