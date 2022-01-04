سعر النفط الكويتي يرتفع إلى 79.70 دولار للبرميل

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي في جلسة أمس الاثنين بواقع 65 سنتًا؛ ليصل إلى 79.70 دولار، مقابل 79.05 دولار للبرميل يوم الجمعة الماضي؛ وذلك وفقًا للسعر المُعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

عالميًا، ارتفعت أسعار النفط عد تسوية تعاملات أمس، على أمل حدوث مزيد من التعافي للطلب في عام 2022.

وتشير التوقعات إلى أن تحالف "أوبك+" يستعد للموافقة فيما يبدو على زيادة أخرى في الإنتاج واستمرار المخاوف من كيفية تأثير زيادة انتشار فيروس كورونا على الطلب.

ومن المتوقع أن توافق "أوبك+" في اجتماعها المقرر انعقاده اليوم الثلاثاء على زيادة الإنتاج.

على صعيد تداولات أمس، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف 87 سنتًا؛ ما يُعادل 1.16% لتبلغ عند التسوية 76.08 دولار للبرميل، ولم تكن العقود الآجلة لمزيج برنت بأقل حظًا من سابقتها.

كما ارتفعت عقود خام تكساس الوسيط الأمريكي خلال تعاملات جلسة أمس بواقع 1.20 دولار؛ بما يُعادل 1.54% لتبلغ عند التسوية 78.98 دولار للبرميل.