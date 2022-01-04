"موانئ دبي العالمية" تطور ميناءً في السنغال بتكلفة 1.1 مليار دولار

وضع الرئيس السنغالي ماكي سال، أمس الاثنين، حجر الأساس لبناء ميناء بتكلفة 1.1 مليار دولار ما يعادل (4 مليارات درهم) تطوره شركة موانئ دبي العالمية في السنغال.

ويقع الميناء في ندايان على بعد 50 كيلومترًا جنوب العاصمة داكار، حسب وكالة "رويترز".

وأشارت موانئ دبي العالمية إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن إنشاء محطة حاويات جديدة تضم رصيفًا بطول 840 مترًا، بالإضافة لقناة بحرية بطول 5 كيلومترات تم تصميمها لتناسب السفن بطول 366 مترًا.

وأوضحت أن المرحلة الثانية تشمل زيادة طول الرصيف بـ 410 أمتار إضافية، مع زيادة عمق القناة البحرية لتناسب السفن بطول 400 متر.

يذكر أنه أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية وحكومة جمهورية أرض الصومال، نهاية يونيو 2021 عن افتتاح محطة الحاويات الجديدة في ميناء بربرة؛ وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من توسعة الميناء كجزء من عملية التطوير ليصبح مركزًا تجاريًا إقليميًا ضخمًا يهدف إلى خدمة منطقة القرن الأفريقي.