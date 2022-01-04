مؤشر مديري المشتريات في مصر يسجل أعلى مستوياته في 4 أشهر
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ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي PMI الخاص بمصر التابع لمجموعة IHS Markit والمتعلق بالقطاع الخاص غير النفطي من 48.7 في نوفمبر 2021 إلى 49 بديسمبر، مسجلا أعلى مستوياته في 4 أشهر.
وأظهرت قراءة ديسمبر ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بأبطأ معدل منذ سبتمبر الماضي في حين كان الانخفاض الشهري للتضخم هو الأسرع في أكثر من 3 سنوات.
وأظهرت القراءة أيضا اقتراب النشاط التجاري من الاستقرار وتراجع التوظيف في ظل انخفاض المبيعات وضعف التوقعات المستقبلية.