مؤشر مديري المشتريات في مصر يسجل أعلى مستوياته في 4 أشهر





ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي PMI الخاص بمصر التابع لمجموعة IHS Markit والمتعلق بالقطاع الخاص غير النفطي من 48.7 في نوفمبر 2021 إلى 49 بديسمبر، مسجلا أعلى مستوياته في 4 أشهر.

وأظهرت قراءة ديسمبر ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بأبطأ معدل منذ سبتمبر الماضي في حين كان الانخفاض الشهري للتضخم هو الأسرع في أكثر من 3 سنوات.

وأظهرت القراءة أيضا اقتراب النشاط التجاري من الاستقرار وتراجع التوظيف في ظل انخفاض المبيعات وضعف التوقعات المستقبلية.